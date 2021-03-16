Автопром Британии просит отложить запрет бензиновых и дизельных машин

Крупнейшие производители автомобилей в Великобритании обратились к правительству страны с просьбой отложить введение запрета на продажу авто с бензиновыми двигателями. Об этом 15 марта сообщило издание The Guardian.

Согласно планам правительства Великобритании, запрет на продажу новых легковых и грузовых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями вступит в силу к 2030 году, что на 10 лет раньше изначального срока. Против этого выступили BMW, Ford, Honda, Jaguar Land Rover и McLaren.

По их мнению, столь раннее вступление запрета в силу может обернуться падением продаж и сокращением рабочих мест. Согласно оценке британского Общества производителей и продавцов автомобилей, если запрет вступит в силу в 2030 году, то продажи авто сократятся с 2,3 млн до 800 тыс. единиц. Если же запрет ввести на пять лет позже, то продажи сократятся до примерно 1,2 млн единиц, а при запрете в 2040 году этот показатель составит около 2 млн единиц.

20 февраля сообщалось, что владельцы автомобилей в Великобритании получат £3 тыс. (более $4 тыс.) в случае отказа от поездок на машине.

В государственной программе Соединенного Королевства участвуют автомобили с дизельными и бензиновыми двигателями, выпущенные до 2016 и 2006 года соответственно. Полученные выплаты можно будет использовать на общественный транспорт, велосипеды, электроскутеры, такси или каршеринг.