Путин наградил главу компании-производителя лекарства от коронавируса
Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова председателя совета директоров группы компаний «Промомед» Петра Белого. Соответствующий указ опубликован 15 марта на официальном портале правовой информации.
«За заслуги в области производства лекарственных препаратов наградить орденом Пирогова Белого Петра Александровича», — говорится в документе.
В 2020 году саранский завод «Биохимик», входящий в группу «Промомед», разработал и начал производство препарата для лечения коронавируса «Арепливир». В июне того же года препарат получил одобрение Минздрава.
К середине октября «Арепливир» был поставлен во все российские регионы. Тогда же стало известно, что около 50 стран вели переговоры о поставках препарата. В ноябре того же года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил о планах нарастить выпуск ряда препаратов, в том числе «Арепливира».