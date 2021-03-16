Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Главой МВД США впервые стала коренная американка
Мир
Двое погибли при падении одномоторного самолета на автомобиль в США
Мир
Автопром Британии просит отложить запрет бензиновых и дизельных машин
Общество
В «Роскартографии» рассказали о работе над цифровой картой страны
Общество
Путин наградил главу компании-производителя лекарства от коронавируса
Мир
В США рассказали о вертолетной пушке-«убийце» российских «Панцирей»
Спорт
Сборной Мальты по футболу разрешили провести игру с Россией
Спорт
Месси установил голевой рекорд на чемпионате Испании
Мир
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Японии

Путин наградил главу компании-производителя лекарства от коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова председателя совета директоров группы компаний «Промомед» Петра Белого. Соответствующий указ опубликован 15 марта на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в области производства лекарственных препаратов наградить орденом Пирогова Белого Петра Александровича», — говорится в документе.

В 2020 году саранский завод «Биохимик», входящий в группу «Промомед», разработал и начал производство препарата для лечения коронавируса «Арепливир». В июне того же года препарат получил одобрение Минздрава.

К середине октября «Арепливир» был поставлен во все российские регионы. Тогда же стало известно, что около 50 стран вели переговоры о поставках препарата. В ноябре того же года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил о планах нарастить выпуск ряда препаратов, в том числе «Арепливира».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021