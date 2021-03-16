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Сборной Мальты по футболу разрешили провести игру с Россией

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Сборная Мальты по футболу получила разрешение на подготовку к игре с Россией и проведение отборочного матча чемпионата мира 2022 года, сообщил вице-президент футбольной ассоциации Мальты Мэттью Пэрис.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса местные власти запретили спортивные мероприятия на острове до 11 апреля. Однако футбольная ассоциация Мальты попросила сделать исключение для игры с российской сборной, включая разрешение на проведение подготовительных сборов и тренировок, пишет «Спорт-Экспресс» во вторник, 16 марта.

Матч со сборной Мальты станет для российской команды первым в рамках отборочного турнира чемпионата мира – 2022. Встреча пройдет на Национальном стадионе в деревне Та-Кали рядом с Валлеттой 24 марта.

Первый домашний матч сборная РФ проведет против команды Словении 27 марта в Сочи на стадионе «Фишт».

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