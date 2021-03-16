Судьбу заброшенного бюста Гагарина решают в Липецке

Инициативная группа обратилась в администрацию Липецка с просьбой перенести бюст Юрия Гагарина, который находится в лесном массиве на территории разрушенного пионерского лагеря в районе села Казинка, на улицу Космонавтов в районе пересечения с улицей Филипченко.

Общественники считают, что торжественно открыть новый памятник нужно ко Дню космонавтики (12 апреля), передает GOROD48. В департаменте градостроительства и архитектуры администрации Липецка отметили, что подписей горожан недостаточно, нужно ещё и приложить заявление собственника бюста.

Ранее в марте памятник советскому летчику-космонавту Юрию Гагарину открыли в одном из парков столицы Индонезии, городе Джакарта. Церемония приурочена к 70-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.