Месси установил голевой рекорд на чемпионате Испании

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси установил голевой рекорд чемпионата Испании, пишет «Спорт-Экспресс» в понедельник, 15 марта.

Футболист открыл счет в игре 27-го тура ла лиги в матче с «Уэски». Этот мяч стал для Месси 20-м в 25 играх сезона.

Таким образом, Месси стал первым в истории игроком ла лиги, который забил не менее 20 голов в 13 сезонах подряд. Отмечается, что его серия началась в сезоне 2008/09, а свой лучший результат спортсмен показал в сезоне 2011/12, забив 50 мячей.

Ранее в этот день сообщалось, что Месси повторил рекорд своего многолетнего партнера Хави по матчам за «Барселону».

В феврале Лионель Месси был признан Международной федерацией футбольной истории и статистики лучшим игроком десятилетия.