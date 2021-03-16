Месси установил голевой рекорд на чемпионате Испании
Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси установил голевой рекорд чемпионата Испании, пишет «Спорт-Экспресс» в понедельник, 15 марта.
Футболист открыл счет в игре 27-го тура ла лиги в матче с «Уэски». Этот мяч стал для Месси 20-м в 25 играх сезона.
Таким образом, Месси стал первым в истории игроком ла лиги, который забил не менее 20 голов в 13 сезонах подряд. Отмечается, что его серия началась в сезоне 2008/09, а свой лучший результат спортсмен показал в сезоне 2011/12, забив 50 мячей.
Ранее в этот день сообщалось, что Месси повторил рекорд своего многолетнего партнера Хави по матчам за «Барселону».
В феврале Лионель Месси был признан Международной федерацией футбольной истории и статистики лучшим игроком десятилетия.