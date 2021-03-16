Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Японии

На востоке крупнейшего острова Японии — Хонсю — произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщается на сайте Японского метеорологического агентства во вторник, 16 марта.

Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Ибараки, очаг залегал на глубине около 50 км. Угроза цунами не объявлялась.

По предварительной информации, вибрации не нанесли разрушений, однако ощущались в префектурах Токио, Тиба, Сайтама и Тотиги.

Ранее в понедельник подземные толчки магнитудой 5,1 произошли в Исландии. Их эпицентр находился в 18 км к юго-западу от Рейкьявика.