СК проводил проверку по факту падения глыбы льда на подростка в Уфе

В Уфе организована проверка по факту падения глыбы льда с крыши здания на 14-летнего мальчика. Об этом сообщает СУ СКР по Республике Башкортостан.

По информации ведомства, инцидент произошел 15 марта на улице Кольцевой. С крыши одной из многоэтажек обрушилась глыба льда и упала на подростка, который проходил мимо, пишет «МедиаКорСеть».

Мальчика госпитализировали с травмой головы. Следователи сейчас опрашивают очевидцев и сотрудников управляющей компании, ответственной за дом. Запланировано проведение судебной медицинской экспертизы.

СК организовал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителей».

Ранее в марте сообщалось о возбуждении уголовного дела после падения сосульки на ребенка в Электростали Московской области. Сам инцидент произошел еще в начале февраля. В больницу с травмой головы доставили 12-летнего мальчика. Проводится судмедэкспертиза для установления степени вреда, причиненного здоровью ребенка.