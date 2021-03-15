Режим повышенной готовности введут в Нижнем Новгороде в связи с паводками

В Нижнем Новгороде с 17 марта вводится режим повышенной готовности, связанный с грядущими паводками. При этом с 15 марта отменяется режим ЧС, введенный в феврале из-за обильных снегопадов, сообщает городская мэрия.

Полная готовность всех служб к весеннему паводку была назначена на 15 марта. Мэр города Юрий Шалабаев поручил главам районов проверить технику для откачки воды и работу противопаводковых отрядов. Кроме того, в Нижнем Новгороде должны прочистить ливневую канализацию и колодцы, пишет ИА «НьюсНН».

По словам мэра, в этом году ситуацию будут держать на особом контроле в связи с аномальным количеством осадков, выпавших в городе. Особое внимание уделят территориям, ежегодно попадающими в зону подтопления.

«С 17 марта в Нижнем Новгороде по паводку будет объявлен режим повышенной готовности», - заявил мэр.