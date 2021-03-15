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Сельский модульный ФАП открыли в Астраханской области

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В селе Ново-Николаевка Астраханской области открылся модульный фельдшерско-акушерский пункт, построенный в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

В ФАПе созданы комфортные условия для приёма пациентов и работы персонала: прививочный, он же процедурный кабинет, кабинет приёма, помещения для хранения медикаментов. В селе Ново-Николаевка проживают 1086 человек, передает «Астрахань 24».

«Прежний фельдшерско-акушерский пункт был построен в 1960 году и не отвечал современным требованиям. Теперь у сельчан появился светлый, тёплый, уютный медицинский пункт, отвечающий всем санитарным нормам, укомплектованный необходимыми инструментами и оборудованием», – говорит главный врач Ахтубинской районной больницы Дмитрий Жмыхов.

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