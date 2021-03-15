В МОК рассказали о выборе композиции вместо гимна РФ на играх в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает рассматривать вопрос композиции, которая будет звучать на Олимпийских играх в Токио. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе МОК.

«Вопрос всё еще рассматривается и будет решен своевременно», — передает «РИА Новости».

12 марта Международный спортивный арбитраж (CAS) отклонил запрос России на использование песни «Катюша» вместо национального гимна во время Олимпиады в Токио.

Комментируя отказ CAS, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев назвал решение арбитража странным и негативным.

Депутат напомнил, что композиция была создана во времена СССР, в состав которого входила не только Россия, но и множество других государств. По словам Свищева, данный выпад в сторону РФ будет не последним и Запад продолжит использовать любую возможность, чтобы «уколоть» страну.

17 декабря 2020 года CAS принял решение о том, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Также в качестве музыкального сопровождения в указанный период не может использоваться гимн РФ.

14 января комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать в качестве музыкального сопровождения на Олимпиаде песню «Катюша» вместо гимна РФ. Идею поддержали в Госдуме, отметив, что песня советского композитора Матвея Блантера широко известна в мире.