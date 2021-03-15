Лестница к пляжу в Брянске начала рушиться через год после ремонта

Жители Брянска пожаловались на состояние бетонной лестницы, которая ведет к центральному пляжу Бежицкого района. Блогер и активист Михаил Шпаков написал в соцсети, что сооружение не продержалось и года после ремонта. Ступени начали сыпаться.

Также он обратил внимание на урны, которые расположены на берегу Десны, - все они сверх краев были наполнены мусором. Выяснилось, что за ними никто не следит, передает NASHBRYANSK.RU.

Ремонт лестницы делали в 2017 году за внебюджетные средства: помощь тогда оказали спонсоры. Три лестничных прохода забетонировали, но ступени продержались недолго. В 2020 году работы повторили снова.