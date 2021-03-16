Аналитики заявили о рекордном росте повседневных расходов россиян в феврале

В феврале этого года номинальные расходы россиян на товары повседневного спроса в годовом выражении выросли на 4,5%. А Индекс покупательской активности (ИПА, демонстрирует динамику потребления товаров повседневного спроса) достиг рекордного для этого месяца показателя с 2012 года – 186%, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир». Однако в реальном выражении («очищенные» от инфляции) траты сократились на 1,3%. Если сравнивать со средним показателем за 12 месяцев, то снижение составило 2,3%.

— Увеличение трат обусловлено инфляцией, — прокомментировала результаты исследования исполнительный директор «Ромир» и Mile Group Инна Караева.

То есть потребительский спрос не увеличивается, рынок находится на том же уровне, просто покупатели платят больше, при этом покупая меньше, уточнили в холдинге. Фактически это свидетельствует о снижении реальной покупательской активности.

Годовая инфляция в феврале приблизилась к отметке в 5,7%, фиксировали ранее ЦБ.

Опрошенные «Известиями» эксперты также отмечают, что на потребительскую активность россиян оказал влияние процесс снижения реальных располагаемых доходов, который усилился в пандемию. По данным Росстата, в 2019-м году этот показатель вырос на 1%, а в 2020-м упал на 3,5%.

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Спросные неприятности: февральские повседневные расходы россиян поставили рекорд