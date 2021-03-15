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Дело возбудили по факту масштабной коммунальной аварии в Саратове

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту масштабной коммунальной аварии, произошедшей в Саратове в феврале. Тогда без воды остались 2726 многоквартирных домов, в которых проживают более 424 тыс. человек.

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Как сообщает СУ СКР Саратовской области, 24 февраля произошло разрушение одной запорной арматуры (задвижки) на сетях водоснабжения. Сотрудники ООО «КВС» начали ремонт в 23:25, в процессе разрушились еще 12 задвижек. Дренажная система переполнилась.

Специалисты приняли решение остановить насосную станцию и приостановить подачу холодного водоснабжения в дома Ленинского, Заводского, Кировского, Октябрьского, Фрунзенского, а также частично Волжского районов. Без воды остались 2726 многоквартирных домов с населением 424 тыс. человек, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Подачу воды удалось восстановить 25 февраля в 22:00. В результате инцидента также было приостановлена работа котельных, обслуживаемых ПАО «Т Плюс». Сотрудники этой организации должны были следить за бесперебойной работой котельных, однако не предприняли мер. Аварийный запас воды, позволяющий длительное время поддерживать работу опасных производственных объектов, обеспечен не был, также как и подвоз воды местным жителям.

С 25 по 26 февраля теплоснабжение было нарушено в 140 многоквартирных домах и 27 объектах социальной сферы. В частности, температура не соответствовала нормам в школах и детсадах.

Кроме того выяснилось, что в ноябре 2017 года с ООО «КВС» было заключено концессионное соглашение в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Саратова. Инвестпрограмма предусматривала в период с 2017 по 2020 годы модернизацию насосной станции водопроводного комплекса № 3, в том числе замену запорной арматуры (задвижек). Обязательства выполнены не были.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Выполнение и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности или здоровья потребителей». Проводятся допросы сотрудников ООО «КВС» и ПАО «Т Плюс», истребована документация.

О произошедшей в Саратове аварии был проинформирован президент России Владимир Путин.

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