Рекордное количество ипотечных кредитов оформили в Липецкой области

Интерес жителей Липецкой области к ипотеке в 2020 году достиг исторического максимума. Заключены рекордные 11,9 тыс. ипотечных договоров (в 2019 году было 8,8 тысячи) на общую сумму почти в 24 млрд рублей.

Особое внимание обращает на себя рост в сегменте кредитования на рынке ИЖС. В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» банки одобрили липчанам 574 кредита на общую сумму более чем в 1 млрд рублей, передает Lipetskmedia.

Размер средней ставки ипотечного кредита в регионе в прошлом году достиг рекордно низкого показателя в 7,7%. Доля семей, которые могут позволить себе купить в ипотеку «двушку», выросла с 34,2 до 37,5%.

В феврале 2021 года в России выдано 147 тыс. кредитов на 410 млрд рублей, о чем свидетельствуют данные «Дом.РФ» и Frank RG. Это превышает показатели февраля прошлого года на 36% в количественном выражении и на 53% в денежном, заявил 10 марта вице-премьер Марат Хуснуллин. «Мы наблюдаем небывалый рост ипотечного кредитования, который сохраняется уже девятый месяц подряд. Более 240 тыс. ипотечных кредитов с начала года ― это почти четверть миллиона семей, улучшивших свои жилищные условия», — сказал Хуснуллин.