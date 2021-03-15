Восемь детей пострадали в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Маршрутка с пассажирами перевернулась в Сергиево-Посадском городском округе, в результате ДТП пострадали восемь детей. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в прокуратуре Московской области.

«В ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего. Проверяется соблюдение законодательства в сферах обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок», — говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось, что на 48-м км трассы Екатеринбург–Тюмень около села Мезенское водитель автомобиля марки KIA Rio не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с фурой марки Volvo. На месте случившегося погибла 52-летняя женщина — водитель иномарки, а также ее пассажиры: пожилая женщина, 20-летняя девушка и двое детей 12 и 13 лет.

Предварительно установлено, что дети находились на задних пассажирских сиденьях и не были пристегнуты ремнями безопасности.

15 марта следователи в Свердловской области начали проверку по факту ДТП.