Профессор-гериатр призвал не преувеличивать связь старения с COVID-19

Влияние COVID-19 на процессы старения принципиально ничем не отличается от других вирусных заболеваний. Об этом 15 марта заявил профессор кафедры геронтологии и гериатрии Московского медико-стоматологического университета Юрий Конев.

«Любое воспаление дает толчок к более раннему старению, есть даже теория о том, что сам процесс старения — это и есть хроническое воспаление. В этом смысле все инфекции — и вирусные, и бактериальные — могут запускать этот процесс», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Конев отметил, что каждая встреча с вирусом приводит к изменению генетической информации человека. Так, при открытии генома выяснилось, что его часть — это «следы встреч с вирусами» на протяжении человеческой жизни.

«С этой точки зрения коронавирус может оказывать влияние даже на геном человека», — добавил он.

15 марта стало известно о том, что больше чем у половины жителей мегаполисов есть антитела к новому коронавирусу.

Специалисты из Европейского университета в Санкт-Петербурге, клиники «Скандинавия», лаборатории «Генетико», НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ и компании «Полиметалл» изучали Северную столицу, при этом ученые утверждают, что и в других крупных городах страны пропорции имеющих и не имеющих антитела к SARS-CoV-2 аналогичны.