Ученые назвали «хороший» симптом COVID-19

Испанские ученые установили, что потеря обоняния является «хорошим» симптомом коронавируса, поскольку свидетельствует о сильном иммунитете пациента. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Infection.

Эксперты клинической больницы Сан-Карлоса и университетов Испании проанализировали данные 5868 человек, переболевших COVID-19. Среди них нарушения обоняния выявили у 12,41% женщин и 8,67% мужчин. При этом чаще подобное проявление болезни наблюдается у людей младше 65 лет.

Исследователи выяснили, что симптом свидетельствует о наличии сильной иммунной реакции организма, что снижает вероятность развития цитокинового шторма, потенциально ведущего к смерти пациента.

«Наличие аносмии (потери обоняния) имеет важное значение для диагностики инфекции SARS CoV-2, но также может иметь значение при классификации пациентов и при принятии терапевтических решений», — сообщается в аннотации исследования.

14 февраля люди, которые перенесли коронавирус, рассказали о необычных последствиях так называемого длительного COVID-19. Кроме общих симптомов, таких как усталость, головные боли, дискомфорт в животе, головокружение и боли в мышцах, опрошенные заявили, что страдали от «пугающих» долгосрочных последствий: паралича, невралгии, боли в районе аппендикса, а также от припадков и повреждений печени.

22 января стало известно, что проявление коронавируса может быть выражено в том числе через воспаления ротовой полости, и пациентам с COVID-19 может понадобиться помощь стоматолога. Заслуженный врач России Михаил Каган сообщил, что у больного COVID-19 в ротовой области могут появиться болезненные язвы, волдыри и красные пятна. Он подчеркнул, что нередко людям, у которых подтвердился COVID-19, требуется и профессиональная помощь стоматологов из-за симптома «ковидного языка».

Ранее, 4 января, ученые назвали редкий, но потенциальный симптом коронавируса. Согласно опубликованному исследованию, COVID-19 может проявляться в виде длительной икоты.