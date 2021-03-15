Шесть балконов загорелись в жилом доме в Москве

Шесть балконов многоквартирного дома на Инициативной улице в Москве охватил пожар, сообщили 15 марта в пресс-службе столичного управления МЧС РФ.

Судя по видео, опубликованному в Telegram-канале «Новости Москвы», огонь быстро распространился по нескольким балконам предпоследнего, 11-го этажа дома и начал проникать в соседние квартиры.

Звонок в дежурную часть Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступил в 18:03.

Возгорание ликвидировали в 18:56, уточнили в ведомстве. Общая площадь пожара составила 25 кв. м.

В ходе тушения пожара с 12-го этажа были спасены три человека. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее, 13 марта, сообщалось, что в результате пожара в 14-этажном жилом доме в центре Москвы погиб человек. По информации спасателей, в квартире горели личные вещи и мебель.