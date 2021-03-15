Житель Ульяновской области убил гостя из-за отказа уходить

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Старокулаткинского района. Его подозревают в убийстве знакомого, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, 14 марта в гости к фигуранту пришел его 55-летний знакомый. Через некоторое время после распития спиртного хозяин дома попросил гостя покинуть свое жилище, но тот отказался.

Произошел конфликт, в ходе которого владелец дома избил товарища руками и деревянной палкой, после чего задушил.

Как рассказал порталу ulpravda.ru старший помощник руководителя СУ СКР по региону Евгений Словцов, следователь будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. Ведутся следственные действия, назначен ряд экспертиз, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в марте сообщалось, что в погребе одного из домов Нурлата (Татарстан) обнаружили тело убитого мужчины. Следствие полагает, что убийство произошло еще в феврале, когда 54-летний мужчина пришел в гости к своему 63-летнему знакомому. Между ними произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома сначала толкнул инициатора встречи, а затем ударил его несколько раз топором по голове