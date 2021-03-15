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Испанские ученые назвали потерю обоняния хорошим симптомом COVID-19

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Испанские ученые установили, что потеря обоняния свидетельствует о проявлении сильной иммунной реакции. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Infection.

В рамках данной работы ученые изучили один из самых распространенных симптомов COVID-19, а именно потерю чувствительности к вкусам и запахам.

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Данные получены в результате глобального исследования проявлений инфекции

Проанализировав данные 5868 пациентов, переболевших COVID-19, эксперты обнаружили симптомы нарушения обоняния у 8,67 процента мужчин и 12,41 процента женщин. Кроме того, исследователи выяснили, что чаще этот симптом проявляется у людей младше 65 лет.

Ученые определили, что симптомы нарушения обоняния свидетельствуют о проявлении сильной иммунной реакции организма. Такой иммунный ответ организма на вирус в свою очередь существенно снижает вероятность развития цитокинового шторма, потенциально ведущего к смерти пациента, сообщается в исследовании.

14 февраля люди, которые перенесли коронавирус, рассказали о необычных последствиях так называемого длительного COVID-19. Кроме общих симптомов, таких как усталость, головные боли, дискомфорт в животе, головокружение и боли в мышцах, опрошенные заявили, что страдали от «пугающих» долгосрочных последствий: паралича, невралгии, боли в районе аппендикса, а также от припадков и повреждений печени.

22 января стало известно, что проявление коронавируса может быть выражено в том числе через воспаления ротовой полости, и пациентам с COVID-19 может понадобиться помощь стоматолога.

Ранее, 4 января, ученые назвали редкий, но потенциальный симптом коронавируса. Согласно опубликованному исследованию, COVID-19 может проявляться в виде длительной икоты.

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