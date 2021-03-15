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В Крыму запустят два водовода для обеспечения поставок воды в засуху

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Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин рассказал, что в ближайшее время в Крыму и Севастополе запустят водоводы, которые обеспечат гарантированные поставки воды на полуостров в засушливое время года.

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По словам Хуснуллина, на улучшение качества воды и капитальный ремонт системы водоснабжения в Крыму власти выделили дополнительные средства.

«У нас по воде есть хорошие новости: мы уже в ближайшее время еще один серьезный водовод в Севастополе запустим. У нас уже готов один водовод в Симферополе», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24» в понедельник, 15 марта.

Ранее в понедельник стало известно, что правительство России выделит Крыму и Севастополю в совокупности более 3 млрд рублей на решение проблем с водоснабжением. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, данные средства будут направлены на поиск новых месторождений питьевых подземных вод и на модернизацию региональных сетей водоснабжения.

10 марта стало известно, что власти Крыма намерены подать иск к Украине из-за причиненного ущерба полуострову в результате водной блокады. Как отмечал Константинов, судебный процесс имеет «моральное значение».

При этом на Украине считают, что власти не должны снабжать Крым водой до тех пор, пока полуостров не вернется в состав страны. Об этом в начале марта заявлял министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

После воссоединения в 2014 году Крыма с Россией по итогам референдума подача воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу в республику была полностью прекращена Украиной в одностороннем порядке.

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