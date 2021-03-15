Томская область направит на нацпроекты 16 млрд рублей в 2021 году

На реализацию нацпроектов в Томской области в 2021 году направят 16 млрд рублей, из которых 7 млрд предусмотрены на капитальное строительство. Об этом пресс-служба региональной администрации сообщает в понедельник, 15 марта.

Наиболее дорогими проектами станут хирургический корпус областного онкодиспансера, сдачу которого перенесли на этот год, и строительство новых корпусов Итатского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Также средства предусмотрены на возведение восьми детсадов и двух школ, пишет РИА «Томск».

В 2020 году общий объем финансирования на нацпроекты составил 13,6 млрд рублей, однако регион не выполнил план на сумму более 1 млрд рублей. Причиной этого стал перенос сроков ввода в эксплуатацию хирургического корпуса онкодиспансера и школы в селе Корнилово.

В феврале сообщалось, что строительство многопрофильной детской больницы в Томске обойдется в 8 млрд рублей, а не в 6,5 млрд, как предполагалось изначально. Контракт на разработку проектно-сметной документации уже заключен. Специалисты компании-подрядчика совместно с сотрудниками областной детской больницы посетили несколько лучших клиник России, чтобы посмотреть, как в них устроена работа, а также представили свои первые эскизные проекты.