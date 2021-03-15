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Названа помогающая похудеть специя

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Иранские ученые выяснили, что добавление тмина в блюда способствует скорейшему избавлению от лишнего веса, пишет Focus.

В ходе исследования выяснилось, что те, кто ежедневно употреблял тмин во время диеты, сбрасывали вес быстрее, чем те, кто только снижал калорийность употребляемых блюд. Отмечается, что семена тмина ускоряют процесс обмена веществ, обладают противовоспалительными и антисептическими эффектами. Также тмин выводит из организма излишки жидкости, шлаки и токсины.

Рекомендуется предварительно заваривать тмин в кипяченой воде. Его можно сочетать с медом, апельсиновым соком и корицей.

Ранее, 8 марта, нутрициолог предупредила об опасности употребления с утра воды с лимоном для похудения.

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