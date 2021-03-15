Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Военную базу США в Ираке обстреляли ракетами
Наука
Испанские ученые назвали потерю обоняния хорошим симптомом COVID-19
Происшествия
Восемь детей пострадали в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Спорт
Капризова назвали первой российской звездой недели НХЛ
Происшествия
Шесть балконов загорелись в жилом доме в Москве
Экономика
Новак анонсировал начало действия скорректированного демпфера на топливо
Мир
ЕС выступил за обновление соглашения по миграции с Турцией
Мир
На Украине опровергли выявление «комбовируса»
Общество
Путин наградил красноярских и свердловских медиков за борьбу с COVID-19

Новак анонсировал начало действия скорректированного демпфера на топливо

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скорректированные параметры демпферного механизма на топливо могут заработать с 1 мая, сообщили 15 марта в пресс-службе правительства.

Схема стабильности: цены на бензин сохранят за счет бюджета
Система демпфера будет пересмотрена в пользу нефтяных компаний, но это позволит сохранить выгоду от производство топлива и тем самым избежать скачков в будущем

Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул важность демпферного механизма для рынка с точки зрения сохранения достаточной доходности розничного сегмента и удержания роста конечных цен в пределах инфляции.

«В настоящее время Минфин России готовит соответствующий проект закона. Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС», — сообщил Новак.

По его словам, топливные компании добросовестно исполняют взятые на себя поручения по наполнению и снабжению внутреннего рынка нефтепродуктами согласно растущему спросу. В то же время они наращивают загрузку нефтеперерабатывающих заводов и запасы топлива к весенне-летнему периоду.

«Принятые решения позволили существенно ослабить давление на оптовый рынок нефтепродуктов и будут способствовать дальнейшему накоплению запасов перед летним периодом», — заявил Новак, добавив, что запасы топлива уже выросли более чем на 35% в сравнении с началом февраля.

На прошлой неделе правительство России приняло решение скорректировать демпферный механизм для того, чтобы улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и индексировать заложенные в нем цены на уровень фактического роста цен в рознице.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021