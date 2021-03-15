Новак анонсировал начало действия скорректированного демпфера на топливо

Скорректированные параметры демпферного механизма на топливо могут заработать с 1 мая, сообщили 15 марта в пресс-службе правительства.

Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул важность демпферного механизма для рынка с точки зрения сохранения достаточной доходности розничного сегмента и удержания роста конечных цен в пределах инфляции.

«В настоящее время Минфин России готовит соответствующий проект закона. Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС», — сообщил Новак.

По его словам, топливные компании добросовестно исполняют взятые на себя поручения по наполнению и снабжению внутреннего рынка нефтепродуктами согласно растущему спросу. В то же время они наращивают загрузку нефтеперерабатывающих заводов и запасы топлива к весенне-летнему периоду.

«Принятые решения позволили существенно ослабить давление на оптовый рынок нефтепродуктов и будут способствовать дальнейшему накоплению запасов перед летним периодом», — заявил Новак, добавив, что запасы топлива уже выросли более чем на 35% в сравнении с началом февраля.

На прошлой неделе правительство России приняло решение скорректировать демпферный механизм для того, чтобы улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и индексировать заложенные в нем цены на уровень фактического роста цен в рознице.