ЕС выступил за обновление соглашения по миграции с Турцией

Европейский союз (ЕС) выступает за выполнение действующего соглашения по миграции с Турцией и собирается вести переговоры по его обновлению. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам неформального заседания глав МИД и МВД стран Евросоюза.

«Необходимо продолжать исполнять это соглашение <…> Обе стороны должны прилагать для этого усилия», — приводит его слова «РИА Новости».

Боррель подчеркнул, что соглашение позволило достичь позитивных результатов, несмотря на частую критику в его адрес.

«Мы смогли снизить смертность, снизить приток нелегальных мигрантов, ситуация беженцев и мигрантов в Турции улучшилась <...> Полагаю, что в будущем будет необходимо заключить подобное соглашение, беженцы по-прежнему существуют, им нужна наша помощь», — отметил представитель ЕС.

В сентябре 2020 года канцлер Австрии Себастьян Курц предостерег от любых попыток заставить страны ЕС принимать мигрантов, поскольку Еврокомиссия готовится обнародовать новую стратегию решения этой проблемы.

Летом на фоне курдско-турецких беспорядков в Вене он заявил, что стране необходимо продолжать проводить рестриктивную миграционную политику, чтобы не допустить межэтнических конфликтов.

Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. За три последующих года Австрия получила более 150 тыс. заявлений о предоставлении убежища — почти 2% от общей численности населения в 8,7 млн человек. Некоторые страны выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов.