На фельдшера скорой помощи напали во время вызова на дом под Саратовом

В Саратовской области напали на фельдшера скорой помощи во время вызова к пациенту на дом. Об этом сообщило в понедельник, 15 марта, региональное управление МВД РФ.

Как уточнил телеканал РЕН ТВ, на медика напали в городе Балашово. Фельдшера госпитализировали. Подробности инцидента неизвестны.

Полиция проводит проверку по факту нападения на медика.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил главе Минздрава региона Олегу Костину взять ситуацию на контроль и проследить, чтобы фельдшеру оказали всю необходимую помощь. Также Радаев заявил, что виновные в произошедшем должны быть наказаны.

Как рассказал источник из Балашовской районной администрации агентству «Взгляд-инфо», фельдшер выехала к пациентке на улицу Строителей в Балашове. Медик хотела измерить давление, однако пациентка требовала таблетку. При этом в квартире находились нетрезвые люди.

Отмечается, что в какой-то момент фельдшер получила удар по голове. Позже женщина почувствовала головокружение, тошноту и обратилась в травмпункт, где ей диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую травму черепа.

В середине ноября прошлого года в Ульяновске задержали 25-летнего безработного, ранее судимого мужчину, напавшего на фельдшера скорой помощи.