Врач рассказал о способах восстановить концентрацию после COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков 15 марта рассказал, что для быстрого восстановления концентрации и внимания, переболевшим COVID-19 стоить соблюдать режим дня, больше гулять и принимать добавки по назначению врача.

Тимаков отметил, что полностью избежать потери концентрации после COVID-19 невозможно, так как инфекция поражает не только легкие, но и нервную систему, а также нарушает кровоснабжение коры головного мозга.

«(Коронавирус. — Ред.) Воздействует на передачу нервного импульса, частично разрушает белки, которые требуется для полноценной работы нервной системы, вызывает синдром хронической усталости, утомляемости, изменяет психическое состояние, вследствие чего возникают различные психозы, агрессивность. То есть вирус имеет неврологические последствия», — рассказал Тимаков изданию «Взгляд».

Врач-инфекционист рассказал, что избавиться от последствий заболевания можно только быстрым лечением COVID-19 и придерживаться курса восстановления. Специалист также рекомендовал соблюдать режим дня, правильно питаться и не забывать о физических нагрузках.

«Переболевшим нужно принимать немедикаментозные препараты по назначению врача, например те, которые улучшают кровоток и восстанавливают работу нервной системы. И основная роль в процессе восстановления — это выдержка и самоорганизация», — добавил медик.

Ранее в этот день врач и телеведущий Евгений Комаровский также заявлял о необходимости физических нагрузок для восстановления после коронавируса. Кроме того, медик предупредил, что процесс восстановления после болезни может занять несколько месяцев.

14 марта медицинский директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов рекомендовал всем переболевшим коронавирусом регулярно наблюдать за показателями здоровья, даже если инфекция прошла без осложнений.

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