Полигон в Красноярском крае проверят из-за размещения ядохимикатов

На мусорный полигон «Серебристый» под Красноярском привезут для захоронения 900 т ядохимикатов. Природоохранная прокуратура и министерство экологии региона заявили о проведении проверок.

В социальных сетях красноярцы оставляли сотни и тысячи гневных комментариев на эту тему, передает muksun.fm. «Ситуацию с размещением отходов на полигоне «Серебристый» мы взяли на особый контроль. К работе мы привлекли и представителей общественности», — прокомментировал министр экологии Красноярского края Павел Борзых.

Специалистам предстоит проверить как документы, так и фактический объем, который свалка может на себя принять.

В Красноярском крае могут ввести собственный региональный экологический стандарт. Вопрос обсуждался ранее на заседании экспертного совета по экологии законодательного собрания края. Местные жители часто жалуются на нарушение прав в сфере экологии, но получают формальные ответы, не решающие их проблем. В документ могут внести правила и нормативы по работе с отходами и озеленением территории. Суть экологического стандарта — установление норм по качеству воздуха и воды, работе с отходами и высадке деревьев.