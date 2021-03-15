Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Врач рассказал о способах восстановить концентрацию после COVID-19
Мир
Байден запланировал первое с 1993 года крупное повышение налогов
Спорт
Умер серебряный призер футбольного ЧЕ-1964 Юрий Шикунов
Общество
Путин наградил красноярских и свердловских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
В ООН предложили установить новый формат по урегулированию в Сирии
Общество
Путин наградил экс-министра транспорта Дитриха орденом Александра Невского
Экономика
Банки спрогнозировали сохранение ключевой ставки в марте
Мир
На Украине заявили о выявлении «комбовируса»
Экономика
Курс евро упал ниже 87 рублей впервые с 20 августа

Полигон в Красноярском крае проверят из-за размещения ядохимикатов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На мусорный полигон «Серебристый» под Красноярском привезут для захоронения 900 т ядохимикатов. Природоохранная прокуратура и министерство экологии региона заявили о проведении проверок.

В социальных сетях красноярцы оставляли сотни и тысячи гневных комментариев на эту тему, передает muksun.fm. «Ситуацию с размещением отходов на полигоне «Серебристый» мы взяли на особый контроль. К работе мы привлекли и представителей общественности», — прокомментировал министр экологии Красноярского края Павел Борзых.

Специалистам предстоит проверить как документы, так и фактический объем, который свалка может на себя принять.

В Красноярском крае могут ввести собственный региональный экологический стандарт. Вопрос обсуждался ранее на заседании экспертного совета по экологии законодательного собрания края. Местные жители часто жалуются на нарушение прав в сфере экологии, но получают формальные ответы, не решающие их проблем. В документ могут внести правила и нормативы по работе с отходами и озеленением территории. Суть экологического стандарта — установление норм по качеству воздуха и воды, работе с отходами и высадке деревьев.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021