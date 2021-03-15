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Премьер-министр Эстонии заболела коронавирусом

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что заболела коронавирусом. Об этом она в понедельник, 15 марта, написала на своей странице в Facebook.

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«Сегодня тот день, когда я присоединилась к тем тысячам соотечественникам, которые получили положительный результат теста на коронавирус», — говорится в посте.

Глава эстонского правительства отметила, что точно не знает, где могла бы заразиться.

«До прошлого четверга я как близкоконтактная была 10 дней в самоизоляции. По выходе из изоляции сдала тест, результат был негативный, чувствовала себя превосходно. Но и после этого старалась работать по возможности по интернету, чтобы сократить число контактов», — подчеркнула Каллас.

Она также заверила жителей страны, что будет продолжать работу из дома.

12 марта стало известно, что Эстония стала мировым лидером по уровню заболеваемости COVID-19.

С 11 марта в Эстонии на фоне распространения в стране британского штамма коронавируса ввели жесткий карантин. Строгие ограничения будут действовать в республике в течение месяца.

В Эстонии вакцинация от COVID-19 началась 27 декабря. В стране используются препараты AstraZeneca, Pfizer/BioNtech и Moderna. В начале марта 31-летний сотрудник спасательного департамента умер после прививки вакциной AstraZeneca.

По данным портала Worldometer на 15 марта, в Эстонии выявлено свыше 86 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из них более 728 летальных. Всего с начала пандемии в стране выздоровели больше 60 тыс. человек.

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