Умер серебряный призер футбольного ЧЕ-1964 Юрий Шикунов

Серебряный призер чемпионата Европы по футболу 1964 года Юрий Шикунов скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщила в понедельник, 15 марта, пресс-служба «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).

«15 марта на 82-м году жизни скончался серебряный призер чемпионата Европы-1964 Юрий Иванович Шикунов <…> Российская Премьер-Лига выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Ивановича Шикунова», — говорится в сообщении.

Как отметили в газете «Спорт-экспресс», Шикунов был одним из самых ярких ростовских футболистов.

Он был мастером спорта СССР и заслуженным тренером РСФСР. Шикунов выступал за таганрогское «Торпедо», ростовские СКА и «Ростсельмаш». Дважды входил в список 33 лучших советских футболистов.