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Путин наградил красноярских и свердловских медиков за борьбу с COVID-19

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Президент России Владимир Путин наградил медицинский персонал Красноярского края и Свердловской области за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленными ими в борьбе с COVID-19. Соответствующий указ был опубликован 15 марта на официальном портале правовой информации.

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Так, орденом Пирогова глава государства отметил врача Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича Александра Алимова, врача Норильской городской больницы № 2 Екатерину Каркавину, заместителя главврача Центральной городской больницы № 3 Екатеринбурга Марину Мазурову и других медицинских работников.

Медаль Луки Крымского была присвоена фельдшеру Красноярской станции скорой медицинской помощи Павлу Андриенко, а также медикам Нуретдину Аскерову, Юлии Медведевой, Александре Новиковой и Максиму Павлову.

Ранее, 6 марта, Путин подписал указ о награждении 200 медиков, борющихся с коронавирусом.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в России в июне прошлого года, они вручаются российским и иностранным врачам, волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения болезней и лекарств, за вклад в организацию оказания медицинской помощи и спасение жизней пациентов.

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