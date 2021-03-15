Путин наградил красноярских и свердловских медиков за борьбу с COVID-19

Президент России Владимир Путин наградил медицинский персонал Красноярского края и Свердловской области за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленными ими в борьбе с COVID-19. Соответствующий указ был опубликован 15 марта на официальном портале правовой информации.

Так, орденом Пирогова глава государства отметил врача Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича Александра Алимова, врача Норильской городской больницы № 2 Екатерину Каркавину, заместителя главврача Центральной городской больницы № 3 Екатеринбурга Марину Мазурову и других медицинских работников.

Медаль Луки Крымского была присвоена фельдшеру Красноярской станции скорой медицинской помощи Павлу Андриенко, а также медикам Нуретдину Аскерову, Юлии Медведевой, Александре Новиковой и Максиму Павлову.

Ранее, 6 марта, Путин подписал указ о награждении 200 медиков, борющихся с коронавирусом.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в России в июне прошлого года, они вручаются российским и иностранным врачам, волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения болезней и лекарств, за вклад в организацию оказания медицинской помощи и спасение жизней пациентов.