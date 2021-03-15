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Появилось видео задержания начальника Астраханской таможни Саидова

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Телеканал РЕН ТВ 15 марта опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ начальника Астраханской таможни генерал-майора Ильдара Саидова.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ задерживают высокопоставленного сотрудника ФТС в его кабинете. Как уточнили журналисты, в операции по его задержанию участвовали сотрудники Управления «К» ФСБ России.

Саидов задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, которое повлекло тяжкие последствия. Следствие считает, что он участвовал в организации провоза товаров для крупного ритейлера. Следователи намерены ходатайствовать о его аресте.

На данный момент начальника Астраханской таможни доставили в Москву для решения вопроса об избрании меры пресечения.

В этот же день стало известно о задержании бывшего начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России полковника Олега Гусева, который скрывался от правоохранительных органов более полугода. Гусева обвиняют в получении взятки в размере 20 млн рублей, он также доставлен в Москву и уже дал признательные показания.

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