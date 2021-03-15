Мэрия Воронежа подала жалобу на решение суда о запрете изменений в генплан

Мэрия Воронежа подала кассационную жалобу на решение арбитражного суда запретить властям вносить изменения в генплан в отношении земельного участка на улице Остужева, принадлежащего ГК «Развитие». Соответствующая информация следует из документов суда, сообщает ИА «Абирег».

По данным агентства, на ул. Остужева, д. 1в ГК «Развитие» планирует построить многоэтажное здание, однако часть территории попадает под строительство Остужевской развязки. В новом генплане участок определен как зона транспортной инфраструктуры.

В ноябре прошлого года по заявлению застройщика арбитражный суд Воронежской области ввел обеспечительные меры, тем самым запретив властям менять генплан под строительство развязки. Мэрия подала ходатайство об отмене решения, но суд его отклонил. Позже горадминистрация подала апелляционную жалобу, однако арбитраж вернул ее из-за нарушений. Теперь власти подали кассационную жалобу на решение суда.

В начале 2021 года в ГК «Развитие» сообщили, что несмотря на обеспечительные меры изменения в генплан всё же внесли, пишет ИА «Абирег». Участок, спор о котором ведется между властями и компанией, отнесли к зоне транспортной инфраструктуры. В мэрии полагают, что обеспечительные меры касались старого генплана, а не нового, который в конце 2020-го утвердила гордума.

Чтобы урегулировать ситуацию «Развитие» выразило готовность безвозмездно передать городу 20–25% участка при условии, что девелопер сможет построить свой объект на оставшейся земле.

В феврале стало известно, что губернатор Воронежской области Александр Гусев поставил задачу начать строительство Остужевской развязки в течение 2021 года. В региональном правительстве решили выделить средства на первый этап работ из местного дорожного фонда, пока не начнется федеральное финансирование.

Реконструкция на улице Остужева запланирована в границах от Северного моста до примыкания к транспортной развязке на пересечении трассы М4 «Дон» (в районе улицы Изыскателей), на общей площади около 36 га. При этом дорога протяженностью 3,5 км должна расшириться до шести полос.