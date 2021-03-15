ФРГ, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Власти Италии, Франции и ФРГ решили приостановить вакцинацию препаратом от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщило в понедельник, 15 марта, агентство Reuters.

В Германии объяснили свое решение о приостановке применения вакцины тем, что появились данные «об образовании тромбозов мозговых вен» у пациентов, которые прошли вакцинацию препаратом AstraZeneca.

«Правительство ФРГ в качестве меры предосторожности приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca, следуя последней рекомендации Института имени Пауля Эрлиха», — написал Минздрав ФРГ в Twitter.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что применение вакцины AstraZeneca будет приостановлено до тех пор, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не сделает выводы по безопасности применения препарата. Отмечается, что общеевропейский регулятор планирует сообщить решение по поводу вакцины AstraZeneca 16 марта.

Итальянский регулятор также ожидает решения EMA по поводу безопасности вакцины.

До этого использование AstraZeneca приостановили Нидерланды, Ирландия, Дания, Исландия, Норвегия и другие страны, передает немецкое издание Focus.

В этот же день стало известно, что консультативный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исследует материалы, свидетельствующие об образовании тромбов у привившихся вакциной AstraZeneca. Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер подчеркнул, что на данный момент не обнаружено данных, доказывающих связь между образованием тромбов у пациентов и их вакцинацией препаратом AstraZeneca.

Накануне, 14 марта в компании AstraZeneca заявили о безопасности препарата на фоне приостановки его использования в некоторых странах.