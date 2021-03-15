Мост через реку Нерду отремонтируют в Тюменской области

Участок дороги Тюмень — Ханты-Мансийск частично перекроют на восемь месяцев, до 15 ноября. По информации «Уралуправтодора», строительные бригады будут ремонтировать автомобильный мост через реку Нерду.

В районе 143-го километра планируется организовать реверсивное движение, поток будет регулировать светофор. На трассе действуют шесть различных ограничений движения из-за дорожных работ, отмечает портал «Наш город».

Напомним, в Тюмени выбрали подрядчика для строительства дороги в микрорайон Ново-Патрушево. Проектом займется Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие. Подрядчик оценивает стоимость работ в 105,9 млн рублей.