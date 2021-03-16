На выставке MITT представят туристический потенциал Москвы

Москва поучаствует в международной туристической выставке MITT— одном из крупнейших в России событий для отрасли. Она открывается сегодня, 16 марта, и будет идти до 18 марта в столичном выставочном центре «Крокус Экспо».

В рамках программы будет продемонстрирована специальная экспозиция от российских регионов, будут проведены пленарные сессии, обучающие курсы, конкурс стартапов, а также конференция, посвященная информационным технологиям в туризме.

Москва представит на выставке проекты Russpass и Safe Travels Discover Moscow, а также презентует самые популярные культурные пространства столицы, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

«Даже в сложный для каждого период пандемии мы не останавливали работу по повышению своей конкурентоспособности. Развивая цифровые проекты для туристов, такие как Russpass, город одновременно создавал все условия, чтобы отрасль смогла пережить трудное время с наименьшими потерями. Эпидемиологическая ситуация в стране постепенно нормализуется. Мы надеемся, что теплый сезон будет продуктивным и добавит бизнесу оптимизма», - рассказала вице-мэр.

Заммэра также отметила, что, несмотря на высокую конкуренцию на рынке внутреннего туризма, у Москвы достаточно преимуществ. «О них мы и расскажем на выставке», — добавила она.

16 марта, в день открытия выставки, на стенде Москвы представят программу Safe Travels Discover Moscow. Это часть глобальной программы Всемирного совета по туризму и путешествиям, организованная на фоне пандемии коронавируса. В рамках проекта столичные туркомпании, гостиницы, музеи, театры, другие культурные пространства и объекты туристической инфраструктуры имеют возможность получить международный знак Safe Travels. Данный знак подтверждает, что организация полностью придерживается санитарных норм и соблюдает рекомендации профильных органов. Гостям выставки расскажут о стандартах безопасности для туристических объектов и о том, как присоединиться к проекту.

16 и 17 марта на московском стенде будут презентованы знаковые культурные площадки города: ВДНХ, Парк Горького, Музей Москвы, Третьяковская галерея и другие. Их представители поделятся планами на предстоящий сезон, представят свои досуговые программы. Кроме того, для гостей на мультимедийном стенде будут транслироваться видеозарисовки, посвященные культуре, гастрономическим локациям и гостеприимству столицы.

Вместе с тем все желающие смогут поучаствовать в викторине от цифрового туристического сервиса Russpass. Путешествуя по России, travel-блогеры запечатлели удивительной красоты природные пейзажи. Участникам предлагается угадать, где находятся эти места.

MITT — одно из крупнейших в России событий для туристической отрасли, ежегодно объединяющее вокруг себя представителей более чем полусотни регионов. В 2021 году MITT проводится в 27-й раз.

В марте 2020 года сообщалось, что международная московская туристическая выставка MITT-2020 не состоится. Проведение мероприятия, запланированное с 17 по 19 марта, отменили из-за распространения коронавирусной инфекции.

Организаторы мероприятия отметили, что заботятся не только о бизнесе, но и о здоровье посетителей выставки, поэтому, несмотря на все предпринимаемые ими и властями столицы меры, выставка отменяется.