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В ВОЗ обсудят безопасность вакцины AstraZeneca

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Вопросы, связанные с применением вакцины от коронавируса AstraZeneca, будут рассмотрены 16 марта консультативным комитетом Всемирной организации здравоохранений (ВОЗ) по безопасности вакцин. Об этом 15 марта на брифинге сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Он отметил, что прекращение вакцинации указанным препаратом в нескольких странах Европы показывает, что система надзора эффективно работает, пишет «Газета.ру».

«Комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассматривал имеющиеся данные в тесном контакте с Европейским агентством лекарственных средств, и он проведет встречу завтра», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Также известно, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рассмотрит все поступившие данные по вакцине от коронавируса AstraZeneca 18 марта.

«На этой неделе, в четверг, комитет EMA по оценке фармакологических рисков рассмотрит все данные, которые мы собрали, в том числе свежие данные из Норвегии. На их основе мы решим, существует ли повод для беспокойства или мы можем дальше продолжать прививать», — заявил в эфире радиостанции Il Sole 24 Ore глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

Ранее в этот день сообщалось, что консультативный комитет ВОЗ исследует материалы, свидетельствующие об образовании тромбов у привившихся вакциной AstraZeneca.

Также 15 марта вакцинацию AstraZeneca приостановили Германия, Франция и Италии. Власти стран приняли подобное решении руководствуясь мерами предосторожности.

Ранее, 12 марта, вакцинация британо-шведским препаратом AstraZeneca была приостановлена в нескольких испанских регионах.

11 марта Дания приняла решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Вслед за Данией власти Норвегии и Исландии из соображений предосторожности приняли аналогичное решение. Отказаться от прививки препаратом людям, склонным к тромбозу, посоветовали власти Эстонии.

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