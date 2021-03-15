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Более 165 тыс. блинов приготовили в Подмосковье на Масленицу

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На ярмарках в Московской области за выходные приготовили более 165 тыс. блинов в честь Масленицы. Порядка 13 тыс. блинов раздали местным жителям бесплатно.

По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, за неделю в 28 муниципалитетах провели более 30 тематических ярмарок. Жители и гости Подмосковья могли приобрести сыры, рыбу, сладости и другие продукты. Кроме того, большой популярностью пользовались классические и медовые блины. Об этом пишет портал «Подмосковье сегодня».

Участники ярмарок посетили театральные представления, покатались на собачьих упряжках и лошадях.

Ранее диетологи назвали самые опасные начинки для блинов. К ним относят скоропортящееся вареное мясо, рыбу и творог.

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