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Курс евро упал ниже 87 рублей впервые с 20 августа

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Курс евро снижался на 0,83% в ходе торгов на Мосбирже, стоимость составляла 86,97 рубля, свидетельствуют данные площадки по состоянию на 19:57 мск.

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Уточняется, что валюта падает ниже 87 рублей впервые с 20 августа минувшего года.

Ранее в этот же день сообщалось, что курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 17 декабря 2020 года.

13 марта финансовый аналитик Андрей Кузнецов предсказал, что рубль продолжает укреплять позиции, тогда как американскую валюту ждет серьезный обвал.

Согласно прогнозу эксперта, американская валюта достигнет максимум в 75–76 рублей за доллар, однако к концу апреля позиция спадет и произойдет обвал до 70–71 рубля. Единая европейская валюта в следующем месяце не превысит 85,45 рубля против 87,8 рубля на сегодняшний день.

В свою очередь, доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб заявил, что текущая ситуация с курсом валют — это длительные колебания, которые происходят с конца зимы – начала весны. Специалист считает, что в 2021 году будет наблюдаться «достаточно стабильный» общий тренд.

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