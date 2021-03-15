Начало сезона клещей прогнозируют в Красноярском крае

Жителей Красноярского края предупредили о начале сезона активности клещей. Первые вредители могут появиться в конце марта.

По данным Роспотребнадзора, пик активности клещей приходится на май-июнь. Первые же случаи укусов обычно регистрируются во второй половине марта. В 2020 году в Красноярске из-за пандемии обработка территорий против клещей началась позже обычного, из-за чего наблюдалась высокая активность вредителей во всех районах города. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

К сентябрю количество обращений граждан к медикам обычно начинает спадать. На текущий момент в регионе не зафиксированы укусы клещей.

Ранее сообщалось, что закупку на проведение противоклещевой обработки уже объявила администрация Тюмени. Власти готовы потратить до 2 млн рублей.