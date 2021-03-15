Около 100 тыс. жителей Хабаровского края примут участие в субботнике

Дату проведения весеннего субботника определили в Хабаровском крае. В мероприятиях по уборке и благоустройству примут участие до 100 тыс. человек.

Субботники состоятся в городах и поселках 24 апреля. Уборку проведут сотрудники коммунальных служб и организаций. Присоединиться к ним могут все жители региона. Об этом пишет ИА AmurMedia. Помимо уборки на улицах, в парках и дворах планируется проведение досуговых и обучающих мероприятий. Жителям Хабаровского края расскажут, как вести раздельный сбор мусора и выбирать территории для благоустройства в рамках онлайн-голосования.

В 2020 году субботник проводился в ограниченном режиме из-за пандемии коронавируса. В этом году граждане смогут провести уборку не только на общественных и жилых территориях, но также на мемориалах, возле памятников и обелисков.

Санитарная очистка и благоустройство продлятся в регионе до 12 июня.