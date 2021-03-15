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Курская область получит 90 млн рублей на ремонт теплосетей

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Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил Курской области выделение 90 млн рублей на ремонт теплосетей. Об этом сообщил заместитель губернатора Алексей Смирнов в ходе оперативного совещания в региональной администрации.

Средства направят в рамках концессионного соглашения с филиалом ПАО «Квадра» в Курской области. В прошлом году его заключили губернатор региона Роман Старовойт и гендиректор предприятия Семен Сазонов.

Согласно договору, рассчитанному на 15 лет, ремонту подлежат 244 км тепловых сетей Железнодорожного и Центрального округов Курска, а также 33 объекта МУП «Курские городские коммунальные тепловые сети». Это более половины от всех энергосетей областного центра. Размер инвестиций в модернизацию достигает 1,9 млрд рублей.

По данным ИА «Абирег», 1,4 млрд рублей составят собственные средства «Квадры», еще 300 млн рублей привлекут из Фонда содействию реформированию ЖКХ, 100 млн рублей — из бюджета региона и Курска.

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