Восемь человек пострадали в ДТП с грузовиком в Якутии

Восемь человек получили травмы при столкновении микроавтобуса и грузовика в Якутии. У водителя микроавтобуса не было лицензии на перевозку пассажиров.

Авария произошла на автодороге «Вилюй» на территории Нюрбинского района. По данным Госавтоинспекции, водитель грузовика проехал нужный поворот и остановился на проезжей части, чтобы пропустить остальные автомобили. Со слов мужчины, он включил аварийную световую сигнализацию. В этот момент в стоящий грузовик врезался микроавтобус Toyota Hiace,в котором находились девять пассажиров. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Специалисты отмечают, что длина тормозного пути микроавтобуса составила около 200 м, что может говорить о высокой скорости движения транспортного средства. Семь пассажиров и водитель получили травмы. Двум пострадавшим потребовалась госпитализация. Мужчина в крайне тяжелом состоянии помещен в реанимации, а женщину направили в общую палату с переломом ноги.

В ходе проверки установлено, что срок действия удостоверения водителя микроавтобуса истек еще в 2007 году. Разрешения на перевозку пассажиров у него не было.