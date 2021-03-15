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Около 100 млн рублей выделят на благоустройство дорог в Красноярском крае

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На благоустройство дорог в Красноярском крае выделят 100 млн рублей в 2021 году. На трассах установят свыше 2 тыс. знаков и порядка 3,8 тыс. сигнальных столбиков.

Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Специалисты планируют отремонтировать 31 пешеходный переход и 30 автобусных остановок. План ремонта включает региональные и межмуниципальные трассы, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Также рабочие нанесут 412 км свежей разметки и обновят 17 км барьерного ограждения.

В рамках нацпроекта планируется ремонт 153 км дорожного покрытия на 69 объектах региональной сети. На эти цели выделят 1,7 млрд рублей.

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