Возобновить работу парков и аттракционов разрешили в Якутии

Парки культуры и отдыха, в том числе аттракционы, возобновят работу в Якутии. О смягчении ограничений, принятых в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в правительстве республики.

Изменения внесены в отдельные правовые акты указом главы Якутии Айсена Николаева. В республике допускается проведение региональных и муниципальных мероприятий, конференций, форумов. Кроме того, допустимая загрузка зрительных залов в кинотеатрах и театрах увеличится до 75%. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

С 16 марта разрешена работа парков при условии соблюдения нормы по безопасной дистанции. В помещениях допускается нахождение одного человека на 4 кв. м. Гражданам необходимо использовать индивидуальные средства защиты.

Кроме того, отменено требование о закрытии объектов для проведения санитарной уборки с применением дезинфицирующих средств. Организации обязаны проводить уборку в удобное время.

Режим ограничений в республике продлен до 31 марта. Под запрет попадает деятельность ночных клубов, караоке-залов и других подобных развлекательных заведений.