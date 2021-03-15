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Четырехдневную рабочую неделю протестируют в Испании

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В Испании планируют в ряде компаний запустить проект четырехдневной рабочей недели. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает газета Daily Mail.

Отмечается, что премьер-министр страны Пабло Иглесиас подтвердил намерение правительства сократить количество рабочих часов до 32 в неделю с сохранением заработной платы. Инициатива может коснуться и ряда государственных компаний.

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Предполагается, что предприятия будут получать компенсацию из бюджета. В первый год ее размер составит 100% от недополученной выручке, на будущий год — 50%, затем — 33%. Планируется, что в эксперименте примут участие примерно 200 предприятий, которые имеют штат сотрудников 3–6 тыс. человек.

«В Испании люди проводят на работе больше часов, чем в среднем по Европе. При этом наша страна далеко не самая продуктивная», — сказал политолог Иньиго Эррехон.

Идея ввести четырехдневную рабочую неделю была озвучена в нескольких странах Европы, уточняет телеканал «Звезда». По мнению сторонников данной инициативы, это позволит повысить продуктивность сотрудников и улучшить их душевное здоровье. Противники же утверждают, что сокращение рабочих часов может негативно сказаться на экономике региона, пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции.

В конце февраля стало известно, что более половины российских работодателей допустили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю в долгосрочной перспективе.

В начале февраля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса оживила идею четырехдневной рабочей недели, однако переходить на нее, по его словам, надо не в ущерб развитию экономики.

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