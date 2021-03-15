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Резкое ухудшение погоды прогнозируют в Хабаровском крае

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Жителей Хабаровского края предупредили об ухудшении погодных условий. В регионе прогнозируют дождь, мокрый снег и усиление ветра.

По данным синоптиков, на Хабаровский край надвигается очередной циклон. На севере региона выпадет сильный снег, на остальной территории ожидается дождь с мокрым снегом. Об этом сообщает ИА AmurMedia. Ветер усилится до 15–20 м/с.

Температура в среднем понизится на 7–10 градусов. На дорогах возможна гололедица. Ухудшение погоды может привести к аварийным ситуациям на объектах энергетики и ЖКХ. Возможны нарушения в работе транспорта. Властям муниципалитетов направлены рекомендации по сокращению возможных последствий снегопада и ветра.

Жителям Хабаровского края рекомендовано отказаться от дальних поездок и походов за пределы населенных пунктов. Водителей просят соблюдать осторожность на дорогах.

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