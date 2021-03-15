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Путин утвердил состав президентского совета по науке и образованию

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Президент России Владимир Путин утвердил состав президентского совета по науке и образованию. Информация следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник 15 марта.

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Главой совета стал Владимир Путин, а заместителем совета —заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В состав совета также вошли помощник президента Максим Орешкин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов, министр промышленности РФ Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и другие.

Кроме того, в состав совета вошли президент ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук, генеральный директор ФБУЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов, директор ФГБНУ «Психологический институт Российской академии образования», академик РАО Юрий Зинченко и другие ученые.

В этот же день президент РФ подписал указ о мерах по повышению эффективности государственной научно-технической политики, предусматривающий новые функции совета по науке при главе государства.

Согласно документу, совет по науке и образованию будет определять стратегические цели, задачи и приоритеты научно-технологического развития страны, а также принимать решения о разработке и реализации российским правительством важнейших инновационных проектов государственного значения.

В декабре прошлого года Путин предложил объявить 2021 год в России Годом науки и технологий. Кроме того, он поручил правительству разработать и утвердить основный план мероприятий по проведению Года науки и технологий.

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