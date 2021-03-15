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Эксперт оценила вероятность обвала доллара

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Заявления о потенциальном обвале доллара лучше заменить действиями, позволяющими укрепить экономику России. Такое заявление в понедельник, 15 марта, сделала глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова.

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«Есть экономисты, которые из предсказаний краха США и доллара сделали себе профессию. А мы видим, что в 2013 году курс доллара был 33 рубля, а сегодня 73. Так что не будем принимать желаемое за действительное и будем укреплять свою экономику», — отметила специалист в беседе с «РИА Новости».

По ее словам, максимальное снижение стоимости доллара составит два рубля — с 73 до 71. Такие показатели Крашенинникова назвала нормальными рыночными колебаниями.

«Более того, не столько доллар падает, сколько рубль крепчает на фоне растущих цен на нефть: Brent приближается к 70 долларам за баррель, так было и в 2019 году», — добавила она.

Ранее в понедельник доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб заявил, что нынешняя ситуация с курсом доллара и евро — это длительные колебания, которые происходят с конца зимы — начала весны. При этом он считает, что в 2021 году будет наблюдаться «достаточно стабильный» общий тренд.

В этот же день сообщалось, что курсы доллара и евро в понедельник снижаются на Московской бирже. Стоимость американской валюты опустилась ниже 73 рублей впервые с 17 декабря.

Вместе с тем финансовый аналитик Андрей Кузнецов 13 марта предсказал, что рубль продолжает укреплять позиции, а доллар ждет серьезный обвал.

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