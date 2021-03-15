МИД назвал нелегитимными усилия Украины по возвращению Крыма

Любые действия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелигитимны и будут восприняты как агрессия против России. Об этом в понедельник, 15 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу «Крымская платформа», как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность», — говорится в сообщении Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.

Представитель МИДа отметила, что седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией не дает покоя украинским деятелям. Она также высказалась на тему заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о так называемых трех опорах, которые являются фундаментом политики «возвращения» полуострова.

«Речь идет о новой стратегии «деоккупации», принятой Советом национальной безопасности и обороны, об инициативе «Крымская платформа» и о «восстановлении международного права». Можно с уверенностью сказать, что на таких шатких «опорах» долго не устоишь», — заявила Захарова.

Она добавила, что никакие усилия Украины по «возвращению» полуострова, включая санкции и водную блокаду, не вернут доверия жителей.

14 марта первый заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Виктор Назаров рассказал о намерениях Украины в 2014 году начать войну за Крым после его воссоединения с Россией. По его словам, план был отменен главой Генштаба ВСУ Михаилом Куциным в связи с напряженностью ситуации.

11 марта состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, на котором была принята стратегия «деоккупации» и реинтеграции Крыма. По словам министра иностранных дел страны, документ стал одним из «трех китов» возвращения полуострова вместе с консолидацией («работаем над объединением усилий всех партнеров на базе крымской платформы») и синергией («восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета над АР Крым и городом Севастополь»).

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.